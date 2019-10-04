Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'da alevlere teslim olan ev küle döndü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Mustafakemalpaşa'da alevlere teslim olan ev küle döndü

1 saat önce

Mustafakemalpaşa'da sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.

Mustafakemalpaşa'da alevlere teslim olan ev küle döndü, System.String[]

Mustafakemalpaşa'da sabaha karşı çıkan yangında tek katlı ev alevlere teslim oldu.


İlçeye 48 km uzaklıkta bulunan kırsal Çiviliçam mahallesinde Adil Aydın'a ait evde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Mahalleli yangını söndürmek için seferber olurken, itfaiye ekipleri ile ormana ait arazözlerin müdahalesiyle yangın uzun uğraşlar sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yaşanan yangın felaketinde herhangi bir can kaybı yaşanmazken, Aydın ailesine ait ev kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Aydın, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 05:41 Kaynak: İHA
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