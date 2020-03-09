Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden çaldığı otomobili Karacabey yakınlarına terk ederek kaçan otomobil hırsızı, Bursa'da yakalandı.

Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinden çaldığı otomobili Karacabey yakınlarına terk ederek kaçan otomobil hırsızı, Bursa'da yakalandı.


Olay, ilçeye bağlı Fevzidede Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cemil D. arabasının ve içinde bulunan bir miktar parasının çalındığını fark ederek Mustafakemalpaşa Emniyet Müdürlüğüne başvurdu.


Ekipler çevredeki mobese görüntülerini inceleyerek aracın kırsal Ovaazatlı Mahallesi istikametine gittiğini tespit etti. Takibi derinleştiren Mustafakemalpaşa polisi çalıntı aracı Karacabey ilçesinde terk edilmiş vaziyette buldu. Bölgede yapılan çalışmalar neticesinde şüpheliyi tespit eden ekipler otomobil hırsızı Alaattin Ç.'nin (60) izini sürerek Bursa metrosunda kaçarken kıskıvrak yakaladı.


Otomobil hırsızı Alaattin Ç. çıkarılmış olduğu adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Karacabey, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.03.2020 04:37 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Kontrolden çıkan otomobil zeytin bahçesine uçtu: 2 ölü
Kavga etmek için balkondan aşağı atladı! Olay anı kamerada Kardeşini öldürmediğini söyleyip tahliyesini istemişti; DNA örneği de eşleşmedi 3 yaşındaki çocuğu, evinin önünde oynarken kaçırdılar

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.03.2020 23:16:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafakemalpaşa'da çaldı, Bursa'da yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]