Son Dakika › Güncel › Mustafakemalpaşa'da 'Çiftçi Bayramı'na korona engeli - Son Dakika
Mustafakemalpaşa'da 'Çiftçi Bayramı'na korona engeli
6 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl baharın gelmesiyle başlayan ve halk arasında 'Çiftçi Bayramı' olarak adlandırılan köy hayırlarına korona tebdirleri kapsamında iptal edildi.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 09:32 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde her yıl baharın gelmesiyle başlayan ve halk arasında 'Çiftçi Bayramı' olarak adlandırılan köy hayırlarına korona tebdirleri kapsamında iptal edildi.
Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı tarafından alınan karar doğrultusunda ikinci bir talimata kadar kırsal mahallelerde geleneksel hale getirilen 'Çiftçi Bayramı' iptal edildi. Kararın korona virüsüne karşı önlem olarak alındığı belirtildi. - BURSA
Son Dakika Dikkat çeken koronavirüs önlemi: Bursa'daki kahvehanede maske ve eldiven takıp okey oynadılar Koronavirüs, ipek kese ihracatını 5 kat artırdı Umre'den dönen yaşlı kadın, koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı Irak'ın başkenti Bağdat'tan İstanbul'a giden uçağın inişine izin verilmedi