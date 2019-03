Mustafakemalpaşa'da Doğalgaz Abone Sayısı 5 Kat Arttı

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, ilçede 10 yılda doğalgaz abone sayısının 5 kat arttığını söyledi.

Sadi Kurtulan doğalgaz hattı çalışmalarını belediye ile koordineli bir şekilde yürütmeye devam eden AKSA Doğalgaz Müdürü Serdar Delibalta'yı ziyaret etti.



Doğalgaz planlamalarının gündeme alındığı ziyarette konuşan Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, şehir merkezinden Karşıyaka'ya, Yalıntaş'tan Tatkavaklı'ya kadar binlerce haneye doğalgaz verildiğini, 2009'da 4 bin olan abone sayısının 2018 yılı itibariyle 22 bine ulaştığını söyledi.



Başkan Kurtulan; " Doğalgazın rahatlığını yıllar geçtikçe daha iyi anlıyoruz. Doğalgaz çalışmalarının her aşamasında firmamızla birlikte hareket ederek iletişim ve istişare içinde çalıştık. Bugün geldiğimiz nokta hepimiz için memnuniyet vericidir. Belediyemizin de iştirakçi olduğu AKSAGAZ'ı 13 yıldır başarıyla yöneten ve şehrimizi temiz enerjiyle buluşturmak için büyük gayretler gösteren müdürümüze teşekkür ediyorum" dedi.



AKSA Mustafakemalpaşa Şirketler Müdürü Serdar Delibalta ise doğa dostu, güvenli ve temiz yakıt doğalgazı her eve ulaştırmak için çalıştıklarını belirtti.



Mustafakemalpaşa'da doğalgaz imalat oranının 2018 yılı itibariyle yüzde 95'e eriştiğini kaydeden Delibalta; " Doğalgaz hattı çalışmalarında 2009 yılından bugüne hızlı bir ilerleme kaydettik. Bu süre içerisinde 150 km2lik çelik hat çekilirken toplam 87 bin adet doğalgaz kutusu yerleştirildi. 2018 yılında tüketim miktarı 32 milyon metreküpe ulaştı. Yatırım planlarımızı daha da genişletmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu süreçte bizlere her zaman destek olan Belediye Başkanımıza teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

