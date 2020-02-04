Mustafakemalpaşa'da haşereyle mücadele sürüyor - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da haşereyle mücadele sürüyor

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde haşereyle mücadele kış aylarında da devam ediyor.

Mustafakemalpaşa'da haşereyle mücadele sürüyor, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde haşereyle mücadele kış aylarında da devam ediyor.


Bursa Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı Veterinerlik Hizmetleri Mustafakemalpaşa Şube Müdürlüğü tarafından sivri sinek, kara sinek, hamam böceği ve benzeri haşerelerin bulunabileceği atık su kanalları, rögar, fosseptik, kullanılmayan bodrumlar ve yer altındaki benzeri oluşumlar, sıcak sisleme yöntemiyle periyodik olarak ilaçlanıyor.


Yaz dönemine hazırlık kapsamında ilçenin bütün mahallelerinde çalışmalarını sürdüren Bursa Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler, sokakları tek tek gezerek, kullanılmayan araç lastiklerini, içlerinde biriken suda sivri sinek ürememesi için topluyor. Toplanan lastikler ise geri dönüşüm tesislerinde ekonomiye geri kazandırılıyor.


Çalışmalar sırasında durgun su alanı olan havuz, bodrum katlarda oluşan su kaynakları gibi alanlar ilaçlanıp, bahçe ve teras katlarında bırakılan varil ve kovaların içerisindeki sular boşaltıp üzerleri örtülüyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ruhsatlandırılmış, insan sağlığına zararı olmayan ürünler ve ekipmanlar kullanılıyor.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, ilaçlama çalışmalarının Mustafakemalpaşa'nın iklim ve coğrafi şartlarının göz önüne alınarak uygulandığını söyledi.


Yapılan çalışmalarda asıl gayenin amacın haşerelerin üreme kaynaklarının ortadan kaldırılması olduğunu kaydeden Başkan Kanar, Bursa Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle her alanda ilaçlama çalışmalarının hızla süreceğini dile getirerek "Atıkların ve çöplerin açık vaziyette gelişigüzel bırakılmamasını bekliyoruz. sıkıntısız yaz dönemi geçirmek için daha hassas olmalıyız. Her şey vatandaşlarımızın sağlık ve rahatlığı için" dedi. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 04:12 Kaynak: İHA
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