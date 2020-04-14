Mustafakemalpaşa'da iki kişi koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirdi - Son Dakika

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde koronavirüs hastalığına yakalanan ve tedavi gören Yüksel Çabuk (71) ile Mustafa Sağ (69) hayatını kaybetti.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iki kişi, koronavirüs hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Geçtiğimiz haftalarda koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan, daha sonra durumunun ağırlaşması nedeniyle Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen emekli polis memuru Yüksel Çabuk, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Çabuk'un kronik rahatsızlığının da bulunduğu öğrenildi.

Hacıali Mahallesi'nde yaşayan ve 28 Mart tarihinde koronavirüs belirtileri göstermesi üzerine Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan ve 30 Mart tarihinde Bursa Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Mustafa Sağ da buradaki tedavisinin 14'üncü gününde yaşamını yitirdi.

Koronavirüs tedavisi gören ancak hayatlarını kaybeden Yüksel Çabuk ve Mustafa Sağ, bugün defnedilecek.

- Mustafakemalpaşa