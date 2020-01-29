Mustafakemalpaşa'da kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mustafakemalpaşa'da kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın düzenledi.

Mustafakemalpaşa'da kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde polis ekipleri kaçak tütün ürünleri satışı yapan iş yerlerine baskın düzenledi. Kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine idari para cezası kesildi.


Mustafakemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tütün ürünleri satışı yapan 14 iş yerine baskın düzenledi. Yapılan baskınlarda 170 bin adet doldurulmuş sigara ve yasa dışı yollarla satışı yapılan 4 ton kaçak tütün ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak tütün ve doldurulmuş sigaralara el kondu. Kaçak tütün satışı yapan iş yerlerine idari para cezası uygulandı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 10:08 Kaynak: İHA
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