Mustafakemalpaşa'da Kanar Rüzgarı
1 saat önce
Ak Parti Mustafakemalpaşa Başkan Adayı Mehmet Kanar seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyorBelediye Başkan adaylığı kesinleştikten sonra ilçenin her bir noktasını adım adım gezen Kanar, bir haftada 25 köyü ziyaret edip, sorunları dinledi, notlar aldı.
Ak Parti Mustafakemalpaşa
Başkan Adayı Mehmet Kanar
seçim çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor
Belediye Başkan adaylığı kesinleştikten sonra ilçenin her bir noktasını adım adım gezen Kanar, bir haftada 25 köyü ziyaret edip, sorunları dinledi, notlar aldı. Yerel yöneticiliğin köylerden başladığına inanan Mehmet Kanar, hizmet dalgasını köylerden merkeze yayacağını ifade ederek, "Mustafakemalpaşa bizim sevdamız. Babamızın nasihati, annemizin öğüdüdür. Bu mutluluğa ve şerefe nail olmaya çalışıyoruz" dedi.
Hizmet çıtasını daha da yükseğe taşıyacaklarını ifade eden Kanar, " Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın önderliğinde gönüllere girmek için milletimizin 7 gün 24 saat emrindeyiz. Milletimizin tüm taleplerini, isteklerini dinliyoruz. Sorunların çözümü için en büyük irade Ak Parti'de mevcut. Cumhurbaşkanımız ve genel merkezimizden aldığımız güçle milletimizin hizmetkarı olmak için gecemizi gündüzümüze katıyoruz"dedi.
Mustafakemalpaşalılar ise ilçenin en sevilen insanları arasında gösterilen Halil Kanar'ın emaneti olarak baktıkları Mehmet Kenar
'a 31 Mart'ta gereken desteği vereceklerini ifade ettiler. - BURSA
Son Dakika
» Politika
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 26.02.2019 12:22 Kaynak: İHA
Adaya Göre Parti Değiştiren Seçmen, İzleyenleri Kırıp Geçirdi
Kenan Sofuoğlu: Birisi Kapısını Açarken Aracım Çizilsin İstemem
Son Dakika! CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Mustafa Saruhan'ın Adaylığı Düşürüldü
Sağlık Bakanı Koca'dan Yerel Seçim Çağrısı: Kırgınlıkları Bir Kenara Atıp Sandığa Gidin