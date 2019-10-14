Mustafakemalpaşa'da kaybolan yaşlı adamın cesedi bulundu
2 saat önce
Mustafakemalpaşa ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 04:16 Kaynak: AA
Mustafakemalpaşa ilçesinde bir süredir haber alınamayan yaşlı adamın cesedi bulundu.
İlçeye bağlı kırsal Çeltikçi Mahallesi'ndeki tarlasında ceset gören çiftçi, durumu jandarmaya bildirildi.
Ailesi tarafından 9 Eylül'de kaybolduğu ihbar edilen Eşref Gül'e (81) ait olduğu belirlenen ceset, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.
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