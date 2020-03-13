Mustafakemalpaşa'da kolonya satışları patladı - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kolonyacıların önünde uzun kuyruklar oluştu.



Market, bakkal ve parfümeri dükkanlarına kolonya almak için gidenler kolonya bulmakta zorlandı. Toptancı çarşılarında birkaç dükkan haricinde kolonyaların tükendiği ifade edilirken, toptancılar bayilere sipariş verdi, ancak kolonyaların ne zaman geleceği bilinmiyor.



Korona virüsüne karşı koruyucu bir dezenfektan olduğu açıklanan kolonyaya Türkiye genelinde büyük rağbet ilgi gösteriliyor.Toptancılık yapan ve ellerinde kolonya kalmadığını ifade eden Ömer Kaya, "Aşırı bir talep oluştu. Bir yılda satamadığımız ürünü bir saatte tükettik. Şu an yeterli mal bayilerde bile yok. Yaklaşık yüzde 50 artış var" şeklinde konuştu.



Toptancı Murat Yılmaz ise, "Sabahtan vardı, şu anda kalmadı. Şu saate kadar çoktan tükendi. Talebi karşılayamıyoruz. Hiç satılmayan ikinci tür kolonyalar bile kapışıldı. Talebe yetişemiyoruz. Siparişimiz var ama ne zaman gelir belli değil. Talep olduğu için fiyatlar ikiye katlandı" diye konuştu. - BURSA