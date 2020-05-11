Mustafakemalpaşa'da mevsimlik tarım işçileri çalışmalarını sürdürüyor

Bursa İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül, Mustafakemalpaşa ilçesinde çalışan mevsimlik tarım işçileriyle domates fidesi ekimi yaptı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden Bursa'ya çalışmaya gelen mevsimlik tarım işçilerini tarlada ziyaret eden Aygül, Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir ve işçilerle birlikte sanayi tipi domates fidesi dikti.

Aygül, mevsimlik tarım işçilerinin Bursa için önemli olduğunu, onlar sayesinde üretimin sekteye uğramadan devam ettiğini belirterek, "Mevsimlik tarım işçilerimizin ilimize zamanında gelmeleri ve üretimin aksamadan devam etmesiyle alakalı ciddi çalışma yaptık. İlimize 30 binin üzerinde mevsimlik tarım işçisi geldi. Hem kendilerine hem de il ekonomisine katkı sunuyorlar." açıklamasında bulundu.

Bursa'nın üretimdeki önemine değinen ve bu sene tarla ürünlerinden beklenen verimin daha yüksek olduğunu vurgulayan Aygül, şunları kaydetti:

"Bursa çok önemli bir bitkisel üretim kenti ve ilimizde üretimin eksiksiz devam etmesi için tüm üretici örgütleri ile beraber uyum içinde çalışıyoruz. Bu yıl sebze, meyve ve tarla ürünlerinden daha fazla verim almayı bekliyoruz. 1,5 milyon ton domates üretimiyle, salça, konserve ve dondurulmuş gıda fabrikalarıyla önemli bir şehir. Bursa olarak 'Durmak yok, üretime devam' diyoruz."

Mustafakemalpaşa Ziraat Odası Başkanı Mehmet Aydemir de "Bizim dedelerimizden beri bildiğimiz şey üretmek. Üretime devam ediyoruz. Bizden hiçbir konuda desteklerini esirgemeyen İl Müdürümüze teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Üretime büyük katkı sağlayan mevsimlik tarım işçileri, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Bursa Valisi Yakup Canbolat ve yardımlarından dolayı İl Tarım ve Orman Müdürü Hamit Aygül'e teşekkür etti.