Mustafakemalpaşa'da orman yangını - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da orman yangını

19.07.2022 15:08
Mustafakemalpaşa'da orman yangını

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde orman yangını çıktı. Ekiplerin zamanında müdehalesi neticesi yangın büyümeden söndürüldü.

Edinilen bilgiye göre, saat 13: 30 sıralarında Yalıntaş Mahallesi çıkışı Değirmen Yolu Mevkii olarak adlandırılan ormanlık alanda yangın çıktı.

Yangına Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Hummalı çalışmanın ardından yangın saat 14: 40 civarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

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Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Mustafakemalpaşa'da orman yangını - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa'da orman yangını - Son Dakika
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