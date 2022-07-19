Yangına Orman Genel Müdürlüğü Mustafakemalpaşa Orman İşletmesine bağlı çok sayıda itfaiye ekibi ile yangın söndürme helikopteri müdahale etti. Hummalı çalışmanın ardından yangın saat 14: 40 civarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. - BURSA

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Yalıntaş, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Mustafakemalpaşa'da orman yangını - Son Dakika

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