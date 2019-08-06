Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'da orman yangını büyümeden söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Mustafakemalpaşa'da orman yangını büyümeden söndürüldü

37 dakika önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güller Mahallesi'nde çıkan orman yangını itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafakemalpaşa'da orman yangını büyümeden söndürüldü, System.String[]
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı Güller Mahallesi'nde çıkan orman yangını itfaiyenin anında müdahalesiyle söndürüldü.

Mustafakemalpaşa Güller Mahallesi'nde henüz bilinmeyen nedenle öğle saatlerinde başlayan orman yangını orman itfaiyesi ekiplerinin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü. Çıkan yangını tarlada çalışan çiftçilerin fark ettiği belirtilirken belediye ve orman ekiplerinin anında müdahalesi de olası bir doğa faciasının önüne geçti. Rüzgarlı havaya rağmen kısa sürede kontrol altına alındıktan sonra söndürülen yangının meydana geldiği alanda inceleme yapan Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Belediyemizin araç ve personel desteğiyle yerinde ve acil müdahalede bulunarak olası bir felaketin önüne geçti. Ekiplerimize ve Orman İşletmeleri Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyorum." dedi.

Öte yandan yangının çıkış nedeni araştırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - BURSA
Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 11:33 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ali Koç, Volkan Demirel'in kalmasına sıcak bakmıyor
Kenan Sipahi, Real Betis'e transfer oldu Roman Neustadter'in yeni takımı belli oldu Erkenci Kuş'un yapımcısı dizinin neden final yaptığını açıkladı: Tatil onların da hakkı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 00:11:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'da orman yangını büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]