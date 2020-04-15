Mustafakemalpaşa'da tıbbi atık kutuları yerleştiriliyor - Son Dakika

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kullanılan maske ve eldiven gibi tıbbi atıkların atılması amacıyla ilçenin farklı noktalarına tıbbi atık kutuları yerleştiriliyor.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığının korunması ve salgının önlenmesi maksadıyla, kullanılmış maske, eldiven ve izole kıyafetler çöp konteynerleri yerine pedallı tıbbı atık kutularına atılacak.

Kutularda toplanan atıklar özel temizlik araçlarıyla bertaraf tesisine gönderilecek.

Tıbbi atık kutularının ilçenin 250 noktasına kurulacağını belirten Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, vatandaşlara maske ve eldivenlerini bu kutulara atmaları çağrısında bulundu.