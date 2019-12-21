Mustafakemalpaşa'da TOKİ heyecanı - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa'da TOKİ heyecanı

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın TOKİ müjdesi ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.

Mustafakemalpaşa'da TOKİ heyecanı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar'ın TOKİ müjdesi ilçe halkı tarafından sevinçle karşılandı.


Başkan Kanar, geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir haftalık Ankara temaslarının ardından ilçe halkının büyük bir beklentisini daha hayata geçiriyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yapılan görüşmeler ve girişimler sonucunda 694 adet TOKİ konutunu kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirten Başkan Mehmet Kanar, "100 bini aşan nüfusuyla turizm ve tarım şehri olan ilçemizin mutlak suretle yeni yaşam alanlarına ve sosyal konutlara ihtiyacı var" dedi.


İnegöl'den sonra 694 konutla Bursa genelinde en fazla konutun Mustafakemalpaşa'ya yapılacağını söyleyen Başkan Mehmet Kanar, "Ankara'da yaptığımız temaslar meyvelerini vermeyi sürdürüyor. Girişimlerimiz neticesinde vatandaşlarımız için yapılacak olan konutlarımızın inşaatına 2020 yılında başlanacak ve 1 buçuk yıl içinde teslim edilecek" ifadelerini kullandı.


Başkan Mehmet Kanar, TOKİ'nin sağlamış olduğu imkanlardan faydalanmak isteyen ilçe halkının 15 Ocak 2020 yılına kadar müracaat etmeleri gerektiğini belirterek, kura belirleme işlemlerinin ardından vatandaşların kira öder gibi ev sahibi olacaklarını söyledi.


TOKİ konutları nereye yapılacak?


Başkan Mehmet Kanar, "İlçemizde günlerdir en çok bu soru soruluyor; TOKİ yetkilileri ilçemizde çeşitli çalışmalar yapacak ve en uygun yer belirlendikten sonra merak edilen cevap netlik kazanacak. Şimdiden hayırlı olsun, daha nice hizmetleri ilçe halkımıza sunmaya devam edeceğiz" dedi.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından duyurulan 694 TOKİ müjdesi ilçe halkı tarafından sevinçle karşılanırken, göçün önüne geçeceği gibi istihdam anlamında da büyük katkı sağlayacağı vurgulandı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 12:29 Kaynak: İHA
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