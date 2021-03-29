Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu operasyonu
29.03.2021 16:38
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi Bayram C.(26) isimli uyuşturucu satıcısına ait eve gece yarısı operasyon düzenledi.
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik polisi Bayram C.(26) isimli uyuşturucu satıcısına ait eve gece yarısı operasyon düzenledi. Eve yapılan şok baskında çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde ele geçirilirken yakalanan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bayram C.'nin uyuşturucu madde sattığı yönünde istihbarat alan İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri takibin ardından gece yarısı Bayram C.(26) ye ait eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda satışa hazır çok sayıda kimyasal uyuşturucu madde ele geçirilirken, Bayram C. çıkarılmış olduğu adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - BURSA
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