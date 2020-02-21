Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı
6 saat önce
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin yakaladığı zehir tacirleri tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin yakaladığı zehir tacirleri tutuklandı.
Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Hakan E (40) ve Doğan I (25) isimli zehir tacirleri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timlerinden kaçamayan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - BURSA
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