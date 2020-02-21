Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı - Son Dakika

Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Hakan E (40) ve Doğan I (25) isimli zehir tacirleri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timlerinden kaçamayan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Ayşe Tuba Arslan'ı satırla öldüren eski eşi kendini böyle savundu: Kafasını 10-15 kez vurmadım, o kadar vursaydım o anda ölürdü