Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı

6 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin yakaladığı zehir tacirleri tutuklandı.

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucu satıcıları tutuklandı, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde narkotik timlerinin yakaladığı zehir tacirleri tutuklandı.


Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen Hakan E (40) ve Doğan I (25) isimli zehir tacirleri tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Timlerinden kaçamayan zehir tacirleri kıskıvrak yakalandı. Satışa hazır kimyasal uyuşturucu madde ile yakalanan şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklandı. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 06:17 Kaynak: İHA
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