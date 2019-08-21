Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok
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Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok

1 saat önce

Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok, System.String[]
Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.

Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, son olarak yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde yakaladı.

Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettikleri Serdar B.'yi(27) takibe alarak başarılı operasyonla kıskıvrak yakaladı.

Üzerinde satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan Serdar B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA
Mustafakemalpaşa, Narkotik, Bursa, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:01 Kaynak: İHA
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