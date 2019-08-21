Mustafakemalpaşa'da uyuşturucuya geçit yok
1 saat önce
Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Bursa Mustafakemalpaşa Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 08:01 Kaynak: İHA
Kaymakamlığı İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik
Ekipleri uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, son olarak yapılan operasyonda çok sayıda satışa hazır uyuşturucu madde yakaladı.
Edinilen bilgiye göre Mustafakemalpaşa Narkotik Büro polisleri, gerçekleştirdiği istihbarat çalışmaları neticesinde uyuşturucu satışı yaptığını tespit ettikleri Serdar B.'yi(27) takibe alarak başarılı operasyonla kıskıvrak yakaladı.
Üzerinde satışa hazır uyuşturucu madde ile yakalanan Serdar B. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi. - BURSA
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