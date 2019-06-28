Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı
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Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mustafakemalpaşa'da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.

Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı, System.String[]
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, " Mustafakemalpaşa'da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:08 
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