Mustafakemalpaşa’da yatırımlar hız kazandı
1 saat önce
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Mustafakemalpaşa'da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.
Bursa
Haber Yayın Tarihi : 28.06.2019 03:08
Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
, " Mustafakemalpaşa
'da da çocuklarımızın ve gençlerimizin daha güzel yarınlara kavuşması için elimizden gelen tüm gayreti göstereceğiz" dedi.
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