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Son Dakika 3. Sayfa Mustafakemalpaşa'da zehir tacirlerine darbe

Mustafakemalpaşa'da zehir tacirlerine darbe

1 saat önce

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik polisleri zehir tacirlerine darbe vurdu.

Mustafakemalpaşa'da zehir tacirlerine darbe, System.String[]

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde Narkotik polisleri zehir tacirlerine darbe vurdu.


Mustafakemalpaşa Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Bursa- İzmir yolunda tedbir alarak Özgür A. (28) ve Ömer A. (22) tarafından ilçeye sokulmak istenen yüklü miktarda uyuşturucuyu yakaladı.


Narkotik polisini fark eden zehir tacirleri araçta bulunan yüklü miktardaki uyuşturucuyu atarak kaçmaya çalıştı. Narkotik polisinin dikkati üzerine uyuşturucu ve torbacılar suç üstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen Ö. A. (28) ve Ö. Ü. (22) "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan sevk edildiği mahkemece tutuklanarak caza evine gönderildi. - BURSA

3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 08:32 Kaynak: İHA
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