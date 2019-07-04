Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı
Son Dakika Güncel Haber

Mustafakemalpaşa'daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı

55 dakika önce

BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nın kararıyla 62 yıl sonra kapatıldı.

Mustafakemalpaşa'daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı, System.String[]
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bulunan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu,  Adalet Bakanlığı'nın kararıyla 62 yıl sonra kapatıldı. 
Mustafakemalpaşa'da, 1957 yılında açılan A3 tipi kapalı ceza infaz kurumu, Adalet Bakanlığı'nca alınan karar gereği kapatıldı. Cezaevinin, dün tahliye edilmeye başlandığı belirtildi. Güvenlik önlemleri alınarak, başlatılan tahliye işlemlerinde, şu ana kadar 100'e yakın mahkumun Bursa'daki cezaevlerine nakledildiği öğrenildi. Eşyalarıyla beraber sevk edilmek için nakil araçlarına bindirilen mahkumlara, jandarmaya ait trafik ve koruma araçlarıyla eşlik edildi. Mahkumların yakınları ise cezaevi çevresinde merakla bekledi. Mustafakemalpaşa A3 Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu personeli de işlemlerin bitmesinin ardından Bursa ve çevre illerdeki cezaevlerinde görev alacak.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 09:36 Kaynak: DHA
Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bursalı esnafın cezve kullanmadan yaptığı kahve, yok satıyor Bu koyunların doğmamış kuzuları bile satılıyor Dolandırıcıların son kurbanı CHP'li eski vekil oldu! 2 milyon lirayı elleriyle teslim etti Merkez Bankası, Haziran Ayı Fiyat Gelişmeleri raporunu yayınladı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.7.2019 10:32:26. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'daki cezaevi, 62 yıl sonra kapatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]