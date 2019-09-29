Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı
Son Dakika Güncel Haber

Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı

22 dakika önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Mustafakemalpaşa ile Bursa Terminali ve Bursa Şehir Hastanesi arasında kurduğu yeni hattı 801/T'nin hizmet vermeye başladı.

Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Mustafakemalpaşa ile Bursa Terminali ve Bursa Şehir Hastanesi arasında kurduğu yeni hattı 801/T'nin hizmet vermeye başladı.


UKOME'nin ağustos ayı kurulunda alınan kararın ardından Mustafakemalpaşa ile Bursa terminali ve Bursa şehir hastanesi arasında otobüs seferleri başladı. 801/T HAT numaralı otobüslerle günde 14 sefer düzenlenecek. Otobüsler Mustafakemalpaşa Otogarı – Bursa Cad. – Balıkesir Bursa yolu – Bursa Çevre yolu – İstanbul Cad. – Terminal Cad. – Bursa Terminal - Bursa Şehir Hastanesi güzergahını izleyecek. - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Şehir Hastanesi, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İngiltere'de polisten kaçan aracın köşeye sıkıştırıldığı anlar kamerada
"Osmanlı Torunu" İngiltere Başbakanı'nın yasak aşk yaşadığı öne sürüldü 20 yaşındaki gencin, gelin arabası yaptırdığı aracının altında cesedi bulundu Hong Kong polisi, göstericileri tespit etmek için mavi renkli su kullandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.9.2019 15:08:03. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]