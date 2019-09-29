Mustafakemalpaşa'dan Bursa Şehir Hastanesine direk seferler başladı
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Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Mustafakemalpaşa ile Bursa Terminali ve Bursa Şehir Hastanesi arasında kurduğu yeni hattı 801/T'nin hizmet vermeye başladı.
Haber Yayın Tarihi: 29.09.2019 02:46 Kaynak: İHA
Bursa Büyükşehir Belediyesi ulaşım şirketi BURULAŞ, vatandaşların rahat ulaşım sağlayabilmeleri için Mustafakemalpaşa ile Bursa Terminali ve Bursa Şehir Hastanesi arasında kurduğu yeni hattı 801/T'nin hizmet vermeye başladı.
UKOME'nin ağustos ayı kurulunda alınan kararın ardından Mustafakemalpaşa ile Bursa terminali ve Bursa şehir hastanesi arasında otobüs seferleri başladı. 801/T HAT numaralı otobüslerle günde 14 sefer düzenlenecek. Otobüsler Mustafakemalpaşa Otogarı – Bursa Cad. – Balıkesir Bursa yolu – Bursa Çevre yolu – İstanbul Cad. – Terminal Cad. – Bursa Terminal - Bursa Şehir Hastanesi güzergahını izleyecek. - BURSA
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