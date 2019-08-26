Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa'dan Bursa terminaline otobüs seferleri başlıyor
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Mustafakemalpaşa'dan Bursa terminaline otobüs seferleri başlıyor

1 saat önce

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Mustafakemalpaşa ile Bursa terminali arası yeni hat kurulduğunu duyurdu.

Mustafakemalpaşa'dan Bursa terminaline otobüs seferleri başlıyor, System.String[]

Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ulaşım şirketi BURULAŞ, Mustafakemalpaşa ile Bursa terminali arası yeni hat kurulduğunu duyurdu.


Uzun süredir artan talepleri değerlendiren UKOME kurulunda yapılan görüşmeler neticesinde Mustafakemalpaşa otogarı ile Bursa Şehirlerarası otobüs terminali arasında toplu taşıma hattı kurulmasının uygun olduğuna karar verildi.


Buna göre; Mustafakemalpaşa'dan Bursa Terminaline gitmek isteyenler yada ilçeye gelmek isteyenler 801/T hat numaralı otobüslerle ulaşım sağlayabilecekler. Mustafakemalpaşa Bursa terminal arası seferlerin yakında başlayacağı ifade edilirken sefer saatleri hakkında bilginin ise en kısa sürede duyurulacağı açıklandı.


Güzergah ve fiyat tarifesi belli oldu


Mustafakemalpaşa otogarı ile Bursa Şehirlerarası otobüs terminali arası güzergah ise şöyle açıklandı.


Mustafakemalpaşa Otogarı - Bursa Cad. - Balıkesir Bursa yolu - Bursa Çevre yolu - İstanbul Cad. - Terminal Cad. - Bursa Terminal (Dönüş aynı güzergah)


Tam 15.00 TL İndirimli 12.00 TL Öğrenci 10.00 TL - BURSA

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mustafakemalpaşa, Bursa, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 10:01 Kaynak: İHA
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