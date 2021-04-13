Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor - Son Dakika

Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

13.04.2021 11:44
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hayırseverlerle başlattığı 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde çığ gibi büyürken, ilçenin kalbi dev Halil İbrahim sofrasına döndü.

Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hayırseverlerle başlattığı 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ramazan ayının ruhuna yakışır şekilde çığ gibi büyürken, ilçenin kalbi dev Halil İbrahim sofrasına döndü.

Korona virüs salgınının getirdiği olumsuzlukları hem en aza indirmek hem de buruk geçen ramazanı sosyal yardımlaşma duygusuyla güçlendirmek için çalışmalar yapan Mustafakemalpaşa Belediyesi, ayni yardımlardan oluşan sıcak yemek ve gıda yardımlarını ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyor. 11 ayın sultanı ramazanda sofralar ayrı olsa da 'İftar sizden sofrası bizden' kampanyası ile gönüller birleşiyor. İlçenin en yoğun noktası olan Adnan Menderes Meydanında kurulan 'Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Çadırı' ramazan ayı boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında hayırseverlerin ayni yardımlarını kabul edecek.

Af ve mağfiret ayı ramazan ayına ulaşmanın huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgına karşı ilk andan itibaren özellikle temizlik, dezenfeksiyon ve sosyal yardım anlamındaki çalışmaları titizlikle yürüttüklerinin altını çizerek ihtiyaç sahiplerinin her zaman yanında olduklarını söyledi. Mustafakemalpaşa'da paylaşmanın, bereketin, huzurun, kardeşliğin ayı olan ramazan ikliminin tüm hanelerde en güçlü duyguyla yaşanması için büyük çaba sarf ettiklerini belirten Başkan Kanar, "Hayırda yarışan Mustafakemalpaşa halkının ayni yardımları gıda paketlerinin yanı sıra aşevimizde hazırlanan sıcak yemeğe dönüşüyor, oradan her gün ihtiyaç sahiplerinin sofrasına ulaşıyor. Atalarımızdan devraldığımız yardımlaşma geleneğimizi, kültürümüze ve inancımıza yakışır şekilde sürdürmeye çalışıyoruz" dedi.

Ramazan ayı boyunca 10.00-19.00 saatleri arasında Adnan Menderes Meydanı'nda kurulan çadırda ayni yardımların kabulüne devam edilecek. 444 3 815 Çağrı Merkezi ve 2421-2422-2423 ve 2426 numaralı dahili telefonlardan iletişime geçilebilecek. - BURSA

Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor
Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor

Mustafakemalpaşa, Koronavirüs, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Son Dakika! Sınırı hattında gerilim tırmanırken NATO'dan uyarı geldi: Rusya, Ukrayna topraklarından askerlerini çekmeli Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Boğaz ağrısı şikayetiyle hastaneye giden kadın, kokoreç yerken diline iğne saplandığını öğrendi Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Dağlık Karabağ'ı bahane eden Kanada, Türkiye'ye askeri teknoloji satışını durdurdu Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Bilim Kurulu üyesinden dikkat çeken toplu taşıma uyarısı: İnsanlar iki santim bile mesafe olmadan yolculuk yapmak zorunda kalıyor Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Metrobüste genç kadına taciz! Yolcular şüpheliyi yakalayıp polise teslim etti Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı Silahlı kavgaya karışan Mustafa Üstündağ'ın kucağında görüntülenen kadın Kısmetse Olur yarışmacısı çıktı

Son Dakika Haberleri
12:31 Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor
12:28 Pinterest'ten sonra Twitter'a uygulanan yayın yasağının kalkması bekleniyor
12:22 Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı
12:10 Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı
11:58 Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni
11:46 Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı
11:37 Hemşirelerin BioNTech aşısıyla zorlu sınavı! Randevuya gelmeyenler yüzünden her damlası için çabalıyorlar
11:17 Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, eşi ile çekilen fotoğraflarını paylaşıp evlilik yıl dönümünü kutladı
10:57 Şikayetçi olduğu eski sevgilisi attığı mesajla dehşete düşürdü: 30 saniyen var, sonrasına karışmam
10:48 Türkiye'deki yeni vakaların yüzde 85'i İngiliz varyantı! Peki endişe veren mutant virüs daha mı ölümcül?
Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor Altın güne düşüşle başladı: Gram fiyatı 453 liradan işlem görüyor         
12:32
Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı Akıllara durgunluk veren olay! Ellerine çekiç verilen öğrenciler telefonlarını böyle parçaladı         
12:23
Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı Ramazan'ın ilk gününü nasıl geçirmeliyiz? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu yanıtladı         
12:10
Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni Adalet Bakanı Gül'den doktorla tartıştığı ileri sürülen savcı hakkında HSK'ya inceleme izni         
11:58
Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı Devrilen kamyondaki 4 kişilik aileden acı haber: Anne yaşamını yitirdi, eşi ve 2 çocuğu yaralandı         
11:46
Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz Koronavirüs tedavisi gören babası için vinçle yükselen gençten duygulandıran sürpriz         
11:29
Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları Ford Otomotiv'de 248 milyon liralık yolsuzluk soruşturması! İşte adım adım olayın ayrıntıları         
11:24
Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız Türkiye'deki barış görüşmeleri öncesi Taliban'dan önemli açıklama: Görüşmelere katılmayacağız         
11:11
Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu Ünlü oyuncu Fırat Doğruloğlu, Doğduğun Ev Kaderindir'in kadrosuna dahil oldu         
10:39
1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek 1 günlük evliliği yüzünden yıllardır nafaka ödeyen genç adam Kastamonu'dan İstanbul'a kadar yürüyecek         
10:31
Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak Tüm Türkiye bu toplantıya kilitlendi! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine sonrası Ramazan'da uygulanacak yeni tedbirleri açıklayacak         
10:18
Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim? Acun Ilıcalı, yardım gecesinde gelen telefonla zor anlar yaşadı: Aç karnımı doyuramadım, Erzurum'a yardım mı edeceğim?         
10:09
İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını İlk sahibi uzman çavuş! Bu papağan her sabah ev halkını "Ölürüm Türkiye'm" parçasıyla uyandırıyor         
09:12
Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar Ispanaklarını satamayan çiftçi çağrı yaptı: Benim ıspanağımı da satın alıp halka dağıtsınlar         
08:53
Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası Serbest bırakılan amirallerden adliye çıkışı ilk açıklama: Tam bir iletişim kazası         
03:44
İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi İşte Kabine'nin alacağı ilk tedbir! Bakan Koca, Ahmet Hakan'a söyledi         
00:28
Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu Usta oyuncu Itır Esen, Kırmızı Oda dizisinin kadrosuna dahil oldu         
16:19
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2021 12:44:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafakemalpaşa hayırda yarışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei