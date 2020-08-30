Mustafakemalpaşa inciriyle de dikkat çekiyor - Son Dakika

Mustafakemalpaşa inciriyle de dikkat çekiyor

BURSA - Biberi, domates salçası, toz biberi, tatlısı ve daha birçok ürünü ile öne çıkan Mustafakemalpaşa'da az bilinen ancak bölgenin en lezzetli inciriyle de dikkat çekiyor.

Mustafakemalpaşa Akçapınar incirinin Türkiye'nin en lezzetli inciri olduğunu açıklayan Mustafakemalpaşa Belediye BaşkanI Mehmet Kanar, bu değerli ürünü markalaştırmak ve üretimini artırmak için üreticiye tam destek verdi. Kanar, ilçeye bağlı Akçapınar Mahallesinde incir hasadı yapan üreticileri ve çalışanları ziyaret ederek incirin işlenmesi ve paketleme aşamalarını inceledi. Akçapınar'da yaklaşık 10 yıl önce başlayan siyah incir üretimi hızla gelişirken birçok dünya ülkesinin de ihracat sıralamasında yükselmeye devam ediyor. Sabahın ilk ışıklarıyla hasada başlayan çiftçiler iç ve dış piyasaya günlük 10 ton siyah incir gönderiyor.

Siyah İncir'in hasatla başlayıp toplama merkezinde özenle seçilerek devam eden serüvenine canlı canlı şahit olan Başkan Kanar, Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile üreticilere destek olmaya yönelik çalışmalar yaparak istihdam olanaklarının daha da arttırılacağını belirtti. Akçapınar Mahalle Muhtarı Ahmet Seymen, havanın ısısına bağlı olarak 10 ile 12 ton arasında incir toplandığını belirterek iç piyasanın yanı sıra Dünya pazarına ihracat yaptıklarını ve iki yüz elli kişinin istihdam edildiğini söyledi.