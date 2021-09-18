Üye Girişi
Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak - Son Dakika

Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak

18.09.2021 19:39

Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak Dünyanın en lezzetli inciri olan 'Akçapınar Kara İnciri', Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kara İncir Festivali ile görücüye çıktı.

Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak

BURSA - Dünyanın en lezzetli inciri olan 'Akçapınar Kara İnciri', Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin düzenlediği Kara İncir Festivali ile görücüye çıktı.

Akçapınar Kara İnciri'nin tanıtımını yapmak ve markalaşmasını sağlamak maksadıyla Mustafakemalpaşa Belediyesi ev sahipliğinde bu yıl ilk kez düzenlenen "Kara İncir Festivali" Akçapınar mahallesinde yapıldı. Misafirlere bal gibi incirler ve incir ürünleri ikram edilirken, festivalin odak noktası 1 dakika da en çok incir yeme yarışması oldu. Yarışmacıların kıyasıya mücadelesi renkli anlara sahne olurken katılımcılara hediye çeki takdim edildi.

Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Bu yıl ilk kez yapılan festivalin geleneksel hale gelmesi ve nesiller boyu sürmesi için yola çıktıklarını belirterek, "Dünya var olduğundan beri belki de burada olan meyvemizi bugün ilk kez tanıtmak için atak yapıyoruz. Belki de bölgemize en fazla katma değer katan mahallemizi onurlandırıyoruz. Kemalpaşa tatlısı coğrafi işaretle koruma altına alındı. Lezzetiyle dünyaya nam salmış Akçapınar Kara İnciri'nin de tescillenebileceğini ve Mustafakemalpaşa'nın tarımsal ürünleriyle marka bir şehir olma yolunda hızlı ilerliyor" dedi.

Yaklaşık 1 aydır festival için hazırlık yapıldığını dile getiren Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Akçapınar Mahallesinin kara incir ile ülke ekonomisine katkı sağladığına bizzat şahidiz. Dolayısıyla artık bu değeri taçlandırmanın zamanı gelmişti geçiyor. Bizler her bölgeyi kalkındırarak her mahalleyi hareketlendirerek kadınların da yer aldığı istihdam olanaklarını arttırarak kadın elinin değdiği güçlü bir ekonomi inşa etmeliyiz" şeklinde konuştu.

Akçapınar Mahalle Muhtarı Ahmet Seymen, yılda 800 ton kara incir üretimi gerçekleştirdiklerini belirterek, kara inciri iç piyasanın yanı sıra dünya pazarına ihracat yaptıklarını ifade etti.

Festivale Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe, Bursa İl Tarım Müdür Yardımcısı Erdoğan Ceylan, İlçe Tarım Müdürü Dursun Demirci, Akçapınar mahalle muhtarı Ahmet Seymen, Belediye Başkan yardımcıları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, incir üreticileri ve mahalle sakinleri katıldı.

Festivalde sahne alan Mustafakemalpaşa Belediyesi Bando takımı gösteri yaparken Bursa Büyükşehir Belediyesi Halk Müziği korosu da sevilen türküleri seslendirdi.

Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak
Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak
Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak
Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Tarım, Bursa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak - Son Dakika


Son Dakika

Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu 20:42 Okulda büyük skandal! Kütüphanede öğrencileri ters cinsel ilişkiye özendiren kitap bulundu Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu 19:58 Altın Koza Film Festivali'nde onur ödülleri sahiplerini buldu İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti 19:49 İBB tesislerinde 27 yıl sonra ilk kez alkol satışı yapılması tepki çekti
Milli Eğitim Bakanı Özer'den 19:18 Milli Eğitim Bakanı Özer'den "Hafta sonu eğitim yapılacak mı?" sorusuna yanıt: Genel çalışmamız yok DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan 19:01 DEVA Partisi tarafını seçti! Babacan "Kesinlikle Cumhur İttifakı'nda yer almayacağız" diyerek noktayı koydu 18:31 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir 17:41 Yargıtay'dan milyonları ilgilendiren emsal karar: Hayırsız evlat vasiyetname ile mirastan men edilebilir Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti 17:04 Son Dakika! İlker Başbuğ'dan ilk açıklama! Sitem dolu sözler sarf etti

Son Dakika Haberleri
18:49 Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi
18:30 "Serok Ahmet" tartışmasında Davutoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: Artık bir dersi hak etti
18:13 Trabzonspor, Süper Lig'de Kasımpaşa'yı 1-0'la geçen bordo-mavililer rekor kırdı
17:59 Son Dakika! Beşiktaş'ın kadrosu yenilendi! İşte Antalyaspor-Beşiktaş maçında ilk 11'ler
17:46 Polisin "Dur" ihtarına uymayıp ateş açarak 4 polisi yaralayan şahıslar zaten aranıyormuş
17:43 Bodrum'da sıcaktan bunalanlar soluğu denizde aldı
17:42 Son Dakika! Dev derbide Kanarya farka boğuldu! Cevat Soydaş Turnuvası'nda Galatasaray NEF, Fenerbahçe Beko'yu 91-75 yendi
17:34 Market camını balyozla kırıp, sigara çaldılar
17:19 TRT'den Rıdvan Dilmen açıklaması: Yüksek maaş iddiaları asla doğru değil
17:17 Yedek kulübesine çekilen Diagne, Fatih Terim'i hedef alan bir paylaşımda bulundu
Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti Müthiş geri dönüş! Beşiktaş, deplasmanda 2 farklı geriye düştüğü maçta Antalyaspor'u 3-2 mağlup etti         
20:53
Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya Ampute Futbol Milli Takımı, Avrupa Şampiyonası'nda finalde! Dev maçta rakibimiz İspanya         
20:35
Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu Bizim çocukların maçında ortalık savaş alanına döndü! Lens taraftarları sahaya inip, Lille tribünlerine koştu         
19:49
Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 221 kişi vefat etti, 26 bin 161 yeni vaka tespit edildi         
19:31
Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı Falcao, La Liga'ya müthiş döndü! Sonradan oyuna girdiği maçta şov yaptı         
19:03
Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi Ünlü şarkıcı takdir topladı! Kızı istedi, Tarkan etek giydi         
18:49
MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı MetroPOLL'ün liderler anketine Mansur Yavaş damgası! 5.4 puanla zirvede yer aldı         
17:59
Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı Azerbaycan uyruklu kadının ev sahibi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı         
17:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerine İmamoğlu'ndan yanıt: Gündem değiştirme çabasına alet olmayacağım         
17:03
Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, Ormanlık alanda 3 yeri ateşe veren şahıstan, "Neden yakıyorsun?" sorusuna iki kelimelik cevap: Evimi yakıyorum         
16:16
Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti Eski Survivor yarışmacısı Öykü Çelik annesiyle fotoğrafını paylaştı, herkes ablası zannetti         
16:06
Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, cumhurbaşkanlığı seçiminde Erdoğan'a rakip olacağını duyurdu         
14:35
Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu Türkan Şoray, 20 kilo verip, estetik yaptırdıktan sonra resmen başka biri oldu         
14:16
Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti Kilime basıp kayarak cam balkona kafasını çarpan müteahhit, feci şekilde hayatını kaybetti         
13:56
Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim Bir dönemin en popüler modeli sosyal medyadan hüngür hüngür ağladığı anları paylaştı: Bu benim en çıplak halim         
13:02
Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım Mesut Özil 26 Eylül'de yapılacak seçimlerde oy vereceği partiyi açıkladı: Artık onun arkasındayım         
11:17
Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı Batan tekneden sağ çıkan kadın, ölmeden önce çocuklarını 4 gün boyunca emzirip hayatta tutmaya çalıştı         
10:30
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.09.2021 21:04:00. #1.11#
SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa kara incirin yeni merkezi olacak - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement