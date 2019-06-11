Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber'den kan bağışına destek
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Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber'den kan bağışına destek

1 saat önce

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Türk Kızılayı'nın 151. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olarak, kan bağışında bulundu.

Mustafakemalpaşa Kaymakamı Koçberber'den kan bağışına destek, System.String[]
Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, Türk Kızılayı'nın 151. yıl dönümü dolayısıyla düzenlenen kan bağışı kampanyasına destek olarak, kan bağışında bulundu.

Bursa Mustafakemalpaşa Kaymakamı Mehmet Zeki Koçberber, kam bağışı kampanyasına destek olarak kan bağışında bulundu. Türk Kızılayı 151. yıl etkinlikleri kapsamında Adnan Menderes Meydanına konuşlandırılan Kızılay tırına giren Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber önce form doldurdu ardından gerekli sağlık kontrollerinin yapılması ve karşılıklı bilgilendirmeden sonra kan bağışında bulunarak, sağlıklı insanların 3 ay aralıklarla kan verebileceğini hatırlattı. İlçe halkına çağrıda bulunan Kaymakam Mehmet Zeki Koçberber," Biz de kaymakamlık olarak bu konuya dikkati çekmek, örnek olmak, farkındalık oluşturmak ve toplum sağlığına katkıda bulunmak için Kızılay'a kan bağışında bulunuyoruz. Burada kan bağışı kampanyasında görev alan ve kan bağışına destek veren herkese teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA
Haber Yayın Tarihi : 11.06.2019 11:39 Kaynak: İHA
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