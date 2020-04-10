- Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu - Son Dakika

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- Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu
7 saat önce
- Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu Bursa'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.
- Mustafakemalpaşa'nın ilk korona virüs hastası taburcu oldu
BURSA - Bursa'da korona virüsle mücadelede bir güzel haber de Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nden geldi.
Mustafakemalpaşa'da korona virüs şüphesiyle ilk olarak tedaviye alınan hastalardan birisi olan Hakkı Gürkaş'tan sevindiren haber geldi. İlçede covid 19 şüphesi ile bir süredir tedavi gören Ovaazatlı Mahallesi sakinlerinden Hakkı Gürkaş hastalığı yendi.
Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 11:15 Kaynak: İHA
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