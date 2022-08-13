19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü - Son Dakika
Üye Girişi

19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü

13.08.2022 12:11
19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Bük-Alpagut bölgesinde faaliyet gösteren Bükköy Madencilik'e ait kömür ocağı işletmesinde meydana gelen küçük basınçlı patlamada faciadan dönüldü.

Mustafakemalpaşa'nın kırsal Bük-Alpagut bölgesinde faaliyet gösteren Bükköy Madencilik'e ait kömür ocağı işletmesinde meydana gelen küçük basınçlı patlamada faciadan dönüldü. Gece vardiyasında yaşanan olayda, gaz püskürmesi sonucu zehirlenen 9 işçi hastaneye kaldırıldı.

2009 yılındaki grizu patlamasında 19 işçinin hayatını kaybettiği Bükköy Madencilik'te dün akşam saat 21.30 sıralarında patlama yaşandı. İşçilerin ocak içinde olduğu bir saatte meydana gelen olayda, gaz sıkışması sonucu yaşandığı belirtilen küçük basınçlı bir patlama duyuldu.

Patlamadan etkilenen maden emekçileri, mesai arkadaşları tarafından dışarı çıkartılarak, Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne getirildi. Zehirlenen ve duyma kaybı yaşayan işçilerden 5'i gece ambulansla Bursa'ya nakledildi. Kulak zarları zarar gören işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olayın duyulmasının ardından hastaneye giderek, acil serviste tedavi gören işçilere geçmiş olsun ziyaretinde bulunan Mustafakemalpaşa Kaymakamı Ahmet Altıntaş, kaza hakkında bilgiler aldı. - BURSA

YORUMLAR
500
Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi Bursa'da kömür ocağındaki gazdan 8 işçi etkilendi Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da temaslarda bulundu Açıklaması Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Bursa'da temaslarda bulundu Açıklaması
Kaynak: İHA

Bükköy Madencilik, Mustafakemalpaşa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa 19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:08 Antalya'da banka müdürünü rehin alan şüphelinin yüklü miktarda borcu olduğu ortaya çıktı
11:08 Son 9 anketin ortalamasında Ümit Özdağ'ın partisi yüzde 2.8 çıktı! Davutoğlu ve Babacan'ı solladı
10:41 İstanbul'da inanılmaz vaka! Hırsız yatak odasında erkek arkadaşının yanında uyuyan kadını öptü ardından telefonunu çaldı
10:32 Hırsız, soygun için kazdığı tünelde sıkıştı! Çete üyesi mi?
10:31 Dekolteyle öne çıkmaya çalışan Gülşen'in sahne kıyafeti tepki çekti: Gözüm kanadı
10:24 İyi Parti'yi sarsan olay! Sokak köpeği tarafından ısırılan Meral Akşener, kuduz aşısı yaptırdı
10:10 Ayrı olduğu eşi ihbar etti! Katil kadın, öğrenciyken başka bir kişiden olan bebeğini boğduğunu itiraf etti
10:09 Ev kiralarındaki fahiş artış ile ilgili son gelişme! Bakan Nebati'den kritik açıklama geldi
09:46 ABD'li oyuncu Anne Heche hayatını kaybetti! Organları bağışlanacak
09:28 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ataması Resmi Gazete'de! Merve Kavakcı'ya yeni görev verildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.08.2022 12:11:42. #1.12#
SON DAKİKA: 19 işçinin öldüğü kömür ocağında faciadan dönüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement