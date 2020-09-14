Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 98. yılı kutlandı

BURSA - Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümü düzenlenen törenle kutlandı.

Heykel meydanında düzenlenen programda saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Şehitlikte devam eden törende dualar okunarak şehitler anıldı. Törene Kaymakam Ahmet Altıntaş, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Mehmet Böberci, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, Cumhuriyet Başsavcısı Nurettin Güner, Jandarma Komutanı Üsteğmen Emre Kavak, Emniyet Müdürü Ramiz Erçetin, MYO Müdürü Prof. Dr. Mehmet Öz, belediye meclis üyeleri, daire amirleri, siyasi parti ve sivil toplum teşkilatlarının temsilcileri ile birlikte gaziler ve şehit yakınları katıldı.

Başkan Mehmet Kanar, "14 Eylül, tam 98 yıl önce işgal altındaki Anadolu'da başlayan büyük bağımsızlık mücadelesinin bayrak bayrak dalgalandığı tarihi günlerden birisi. 14 Eylül günü ilçemize acılar yaşatan düşmanlar bir daha asla geri dönmemek üzere def edildiler. Kahraman şehitlerimizin eseri olan bu ülke bir daha asla esir olmayacak. 98 yıl önce savaş meydanında kazanılan büyük zaferleri bugün ekonomide ve ticarette, bilimde, eğitimde, sağlıkta perçinlemek için çok çalışmalı ve kenetlenmeliyiz. Şehitlerimizin kanlarıyla bize bıraktığı bu vatanı hep birlikte geleceğe taşıyacağız" dedi.

Öte yandan şehitler için Şeyhmüftü Camiinde mevlid-i şerif okutuldu.