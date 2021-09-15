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Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

15.09.2021 16:56
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı, System.String[]

Mustafakemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Mustafakemalpaşa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 99. Yıl dönümü törenlerle kutlandı.

Etibank Parkından kortej yürüyüşü ile başlayan kutlama programının ardından Heykel meydanında tören düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasının ardından Atatürk anıtına çelenkler sunuldu. Şehitlikte devam eden törende dualar edildi. Şeyh Müftü Camii'nde ise şehitler için mevlid-i şerif okundu. Törene M. Kemalpaşa Kaymakam Vekili ve Karacabey Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu, Belediye Başkanı Mehmet Kanar, protokol mensupları, birlikte gaziler ve şehit yakınları katıldı.

14 Eylül tarihinin Türkiye üzerinde kirli emelleri olan emperyalistlerin ve onun şımarık işbirlikçilerinin hayal kırıklığına uğradığı önemli bir gün olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Savaş yılları, eşkıyanın cirit attığı, insanların malına, mülküne, hanesine, ırzına, her şeyine musallat olduğu kap kara günlerdi. Vatansever Türk insanının cepheden cepheye koşmasını fırsat bilen bu hainler, Yunan eşkıyası ile birlik olup akla hayale gelmez eziyetler yapmışlardı. Tam 26 ay boyunca soygunculuk, gasp, adam öldürme gibi birçok tecavüzler yapan Yunanlılar ve işbirlikçileri 30 Ağustos hezimetiyle geldikleri gibi gitmek zorunda kalmışlardır. Gitmenin Yunancasını en iyi bilen, gören ve yaşayan yine bu topraklar olmuştur. Karapınar, Kosova, Adaköy, Taşköprü, Eski mezarlık, Demirdere ve Paşalar'ı yakıp yıkmışlar, tarlaları, mahsulleri ateşe vermişlerdir" diyerek, ilçeye işgalden kurtaran gazi ve askerleri minnet ve rahmetle yad etti.

Belediye tarafından bu yıl da Bursa- İzmir yolundan geçen sürücülere peynir tatlısı ikram edildi. Yoldan geçen araçlar ekipler yardımıyla durdurularak yolculara tatlı ikramında bulunuldu. Sürpriz ikram karşısında memnuniyetlerini belirten yolcular, Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunu kutlamayı da ihmal etmedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı
Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı

Mustafakemalpaşa, Mehmet Kanar, Etibank, Heykel, Yaşam, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mustafakemalpaşa'nın kurtuluşunun 99. yılı kutlandı - Son Dakika
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