Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor - Son Dakika
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Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, okullar, parklar, camiler, duraklar ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.

Mustafakemalpaşa önce yıkanıyor, sonra ilaçlanıyor, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, okullar, parklar, camiler, duraklar ve toplu taşıma araçlarını dezenfekte ediyor.


Belediye Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yollarda, parklarda yıkama çalışmaları yürütürken, Veterinerlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ise virüslere karşı başta okul, hastane ve sağlık merkezleri ile yoğun ve toplu kullanım alanları ile çöp konteynerlerinde ilaçlama yapıyor. Belediye Başkanı Mehmet Kanar, öncelikle otobüs durakları, toplu taşıma araçları ve parklarda başlayan temizleme ve ilaçlama çalışmalarının hafta sonu ilçede bulunan bütün okullarda devam edeceğini açıkladı. Mehmet Kanar, "Hükümetimizin ve ilgili bakanlıklarımızın bu konudaki çalışmaları sürüyor. Bizler de ilçe halkımızın sağlığı, huzuru için onların en yoğun olarak bulundukları tüm noktalarda yıkama ve ilaçlama çalışmalarını aralıksız olarak sürdürüyoruz. Başta okullar olmak üzere parklar, pazar yerleri, duraklar, toplu taşıma araçları, meydanlar, hastane çevresi, aile sağlık merkezleri, çarşı, kahve ve kafeler, belediye binamız, düğün salonları, kurs merkezlerimiz olmak üzere tüm noktalar düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu süreci inşallah birlikte atlatacağız" şeklinde konuştu. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 01:00 Kaynak: İHA
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