Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni atama - Son Dakika

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Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni atama
6 saat önce
Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, Mustafakemalpaşa Orman İşletme Müdürlüğü'ne İzmir Orman İşletme Müdür Yardımcısı Fatih Öztürk'ün atandığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 09.04.2020 12:38 Kaynak: İHA
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