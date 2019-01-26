Mustafakemalpaşa Terminaline Estetik Dokunuş

Bir taraftan Bursa'yı geleceğe taşıyacak projeleri kararlılıkla hayata geçiren Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan da 17 ilçedeki ortak kullanım alanlarında yaşam kalitesinin yükseltilmesi amacıyla çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Mustafakemalpaşa ilçesinde de yaklaşık 30 yıldır faaliyet gösteren ve zamanla yıpranan terminal binanın yenilenmesi yönündeki taleplere Büyükşehir Belediyesi kayıtsız kalmadı. Burulaş marifetiyle işletilen Mustafakemalpaşa Otobüs Terminali, zemininden çatısına, dış cephesinden su yalıtımına, lavabolarından alışveriş mekanlarına kadar tamamen yenilendi. İlçeye gelenlerin ilk durağı olan terminal yeni görüntüsüyle modern bir mekana dönüştü.

Pırıl pırıl oldu

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, beraberindeki Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan ve Mustafakemalpaşa Belediye Başkan Adayı Mehmet Kanar ile birlikte yenilenen terminal binasını gezdi. Terminalde faaliyet gösteren firma temsilcileriyle sohbet eden Başkan Aktaş, terminal esnafı ve otobüs bekleyen yolcuları da selamladı. İl ve ilçelerin en önemli buluşma noktalarından birinin de terminaller olduğunu hatırlatan Başkan Aktaş, Mustafakemalpaşa terminalinin de 1990'lı yıllardan beri hizmet verdiğini ve şartların pek uygun olmadığını vurguladı. Gerek Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Sadi Kurtulan, gerekse terminal esnafının iyileştirme veya değiştirme yönünde talepleri olduğunu dile getiren Başkan Aktaş, "Burulaş marifetiyle işlettiğimiz için burada çok kapsamlı revizyon ve tadilat çalışması yaptık. Yaklaşık 450 bin TL harcadık ve pırıl pırıl güzel bir mekan ortaya çıktı. Gün ışığından daha çok yararlanmak için büyük camlar oluşturuldu. Su yalıtımları, cephe mantolama, kısaca tabanından tavanına tüm alanlar elden geçirildi ve güzel bir mekan ortaya çıktı. Burası şuan ihtiyacı yeterince karşılıyor ama Mustafakemalpaşa'nın gelişimine paralel olarak yeni bir terminal çalışması düşünüyoruz. Şuan itibariyle gelinen noktada, Mustafakemalpaşa'dan başka şehirlere gidecek olanlar veya buraya gelecek olanlar terminali rahatlıkla kullanacaklar. İlçemize hayırlı olsun" diye konuştu.