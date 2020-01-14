Mustafakemalpaşa TOKİ başvurusunda son gün yarın - Son Dakika

Mustafakemalpaşa'da inşa edilecek olan "694 yeni sosyal konut projesi" için başvurular yarın sona eriyor.



Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar tarafından müjdesi verilen 100 bin sosyal konut projesi için 16 Aralık'ta başlayan başvuru süreci 15 Ocak'ta son buluyor. 2+1 ve 3+1 yatay mimari anlayışıyla yükselecek konutlara Mustafakemalpaşa'da 3 bin başvuru yapıldı.



En çok sorulan sorular arasında yer alan 'TOKİ'ler nereye yapılacak?' sorusu gündemdeki yerini korumaya devam ederken, konu hakkında kesin açıklama yapılmadı. Başvuru sürecinin son bulmasıyla en uygun yerin belirlenmesi için çalışmaların başlayacağı açıklanırken, kura çekimleri ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek.



Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından 100 bin sosyal konut projesi kapsamında inşa ettirilecek konutlar için, T.C. Ziraat Bankası A.Ş.'nin Mustafakemalpaşa şubesi veya e-devlet aracılığı ile başvurular kabul edilecektir.



Başvuru Bedeli 2+1: 500.- TL



Başvuru Bedeli 3+1: 1.000.-TL



Başvurular; 4 kategoride kabul edilecek.



1. kategori "şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri; 2. kategori "en az yüzde 40 engelli vatandaşlar; 3. kategori olan "emekli vatandaşlar"; 4. kategori "diğer alıcı adayları".



Başvurusu toplanacak konutların ihalesi yapıldıktan sonra şerefiyeli satış fiyatları belirlenecek olup, başvuru sahipleri arasında "hak sahibi belirleme" kurası çekilecek.



Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin T.C. vatandaşı olması, Mustafakemalpaşa ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması, konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisi hariç).



Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dahil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı. (Şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile bunların dul ve yetimleri hariç).



Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir. Başvuruları yapacakların 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir. - BURSA