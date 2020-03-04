Mustafakemalpaşalı arıcılar fuarda buluştu - Son Dakika
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Mustafakemalpaşalı arıcılar fuarda buluştu

6 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede arıcılık yapan yetiştiricileri fuarda buluşturdu.

Mustafakemalpaşalı arıcılar fuarda buluştu, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçede arıcılık yapan yetiştiricileri fuarda buluşturdu.


Mustafakemalpaşa Belediyesi, bünyesinde kurduğu Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü ile çiftçinin gülen yüzü oluyor. İlçede arıcılık sektörünün ilerlemesi için arıcılık paneli düzenleyen belediye, bu kez arı yetiştiricilerini yılda 2 defa düzenlenen arıcılık fuarına götürdü. 28-29 Şubat ve 1 Mart 2020 tarihlerinde İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen 7. Türkiye Arıcılık Fuarına katılan Mustafakemalpaşalı 41 arı yetiştiricisi sektörle ilgili düzenlenen seminere katılarak eğitim aldı. Arıcılar fuar alanında sergilenen bal, arı sütü, polen ve propolis gibi ürünlerin yanı sıra arıcılıkta kullanılan kovan, maske, el demiri, eldiven, ana arı ızgarası, çerçeve gibi yüzlerce arıcılık malzemesini inceleyerek alışveriş yaptı.


Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Arı yetiştiricilerimiz müdürlüğümüzün himayesinde gittikleri fuarda sektörle ilgili yeni bilgiler öğrendiler. Sektörün olmazsa olmaz araç gereç ve gelişmelerini yakından takip etme imkanı buldular" dedi.


Fuarın sektör için verimli geçtiğini söyleyen arıcılar, destek olan Belediye Başkanı Mehmet Kanar'a teşekkür etti. - BURSA

Mustafakemalpaşa, İstanbul, Haliç, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.03.2020 02:21 Kaynak: İHA
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