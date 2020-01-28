Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya - Son Dakika
Son Dakika Spor Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya - Son Dakika Spor

Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı Bursa'da düzenlenen müsabakalarda 7 madalya elde ederek başarısını sürdürdü.

Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyespor karate takımı Bursa'da düzenlenen müsabakalarda 7 madalya elde ederek başarısını sürdürdü.


Bursa'da düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi il seçmelerinde tatamiye çıkan sporcular önemli bir başarıya daha imza atarak Mustafakemalpaşa Belediyespor farkını ortaya koydu. Kıyasıya mücadelenin yaşandığı müsabakalarda 4 birincilik, 1 ikincilik ve 2 üçüncülük madalyası kazanan 7 sporcu Anadolu Yıldızlar Ligine katılmaya hak kazandı. Kendi dallarında mücadele eden Sudenaz Özdel, Deniz Durgut, Nursena Yerlikaya,


Muhammed Tutaş birinci olurken, Ceylin Elverdi, kata dalında ikinci, Utku Göçer ve Alperen Yonsul ise üçüncü oldu.


Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, son dönemde gösterdikleri performansla her müsabakandan madalya ile dönen sporcuları tebrik ederek başarılar diledi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Bursa, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 11:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Genç kız, annesinin satacağını öğrendiği evi ateşe verdi
Oğuzhan Özyakup'tan ayrılık açıklaması: Huzurlu olmak için Hollanda'ya gidiyorum Süper Lig'de şampiyonluk oranları güncellendi! Fenerbahçe'ye bomba oran Elazığspor, ligden çekilme talebinde bulunacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2020 18:38:08. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafakemalpaşalı karatecilerden 7 madalya - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]