Mustafakemalpaşalı öğrenciler Elazığ'daki kardeşlerini unutmadı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafakemalpaşalı öğrenciler Elazığ'daki kardeşlerini unutmadı - Son Dakika

Mustafakemalpaşalı öğrenciler Elazığ'daki kardeşlerini unutmadı

7 saat önce

Mustafakemalpaşa Atatürk Ortaokulu öğrencileri, depremden etkilenen Elazığ'lı arkadaşlarına yardım eli uzattı.

Mustafakemalpaşalı öğrenciler Elazığ'daki kardeşlerini unutmadı, System.String[]

Mustafakemalpaşa Atatürk Ortaokulu öğrencileri, depremden etkilenen Elazığ'lı arkadaşlarına yardım eli uzattı.


Elazığ'da yaşanan 6,8 şiddetindeki deprem sonrası bölge halkının yaşadığı sıkıntılar nedeniyle Atatürk Ortaokulu öğrencileri yardım eli uzattı. Okul yönetimi, Elazığ'da çalışan öğretmen ve okul yöneticileri ile görüşerek, Gümüşkavak Mahallesi Şehit Mustafa Yıldırım İlk ve Ortaokulunun en çok ihtiyacı olan okul olduğunu tespit etti. Okul yönetimi, öğretmenler, öğrenciler ve veliler, el ele verip, kırtasiye malzemeleri ve giyecek temin ederek Elazığ'a gönderdi.


Elazığ'a giden yardımlar ile ilgili açıklama yapan Okul Müdürü Murat Seven, "Elazığ'da yaşanan 6.8 şiddetindeki deprem sonrası bölge halkının yaşadığı sıkıntılar okulumuz öğrencilerini de çok üzdü. Elazığ'da çalışan öğretmen ve okul yöneticileri ile görüşülerek Elazığ Gümüşkavak Mahallesi, Şehit Mustafa Yıldırım İlkokulu-Ortaokulu en çok ihtiyacı olan okul olarak tespit ettik. Okul idaremizin, öğretmen kadromuzun, sevgili öğrencilerimizin ve velilerimizin de desteği ile okulumuz Değerler Kulübü önderliğinde yardım toplama kampanyası başlatıldı. Bir hafta gibi kısa bir sürede Elazığ Şehit Mustafa Yıldırım İlkokulu-Ortaokulu'nda eğitim öğretimine devam eden 210 öğrenciye gönderilmek üzere 16 kolilik kırtasiye ve kıyafetten oluşan malzemeler toplanarak, Elazığ'a gönderilmek üzere yola çıktı. Başta desteklerini esirgemeyen İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Efe'ye, PTT Müdürü Mürvet Geyikçioğlu'na, okul idaremize, projeyi yürüten okulumuz Değerler Kulübümüze, değerli öğretmenlerimize, sevgili öğrencilerimize ve velilerimize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz." diye konuştu. - BURSA

Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
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