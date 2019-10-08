Son Dakika Haberleri: Mustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde yarışacak
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Mustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde yarışacak

2 dakika önce

Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali kapsamında "1. Gastronomi Yemek Yarışması" yapılacak.

Mustafakemalpaşalılar en lezzetli festivalde yarışacak, System.String[]

Mustafakemalpaşa Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Yöresel Ürünler Tanıtım Festivali kapsamında "1. Gastronomi Yemek Yarışması" yapılacak.


Mustafakemalpaşa yöresinin zengin mutfağına ait yemek kültürünün tanıtılması, yeni nesillere aktarılması ve sürekliliğinin sağlanması maksadıyla düzenlenen festivalde yiyecekten el emeği objelere kadar birçok ürün 20 Ekim 2019 Pazar Günü Adnan Menderes Meydanında kurulan alanda vatandaşların beğenisine sunulacak.


Mustafakemalpaşa'da ilk kez gerçekleştirilecek olan Festivalde, Gastronomi Yemek Yarışmasına katılan amatör aşçılar hazırladıkları yöresel yemekleriyle jüri karşısında hünerlerini sergileyecek.


Jüri huzuruna çıkan yerel şefler yemeğin lezzeti, sunumu ve görünüşü gibi değerlendirmelere tabi tutulacak.


Profesyonel olarak aşçılık yapmayanların katılabileceği yarışmada çorbalar kategorisinde kelle paça, tarhana, oğmaç, sütlü çorba, düğün çorbası, ana yemek kategorisinde ciğer sarma, etli erik aşı, yaprak sarması, etli kuru fasulye, papara, keşkek, mantı, hamur bamyası, erişte, tatlı kategorisinde sütlü kabak tatlısı, incir dolma tatlısı ve höşmerim gibi yöresel lezzetler yarışacak.


Yarışmaya katılmak isteyenler en geç 18 Ekim 2019 Cuma günü mesai bitimine kadar Mustafakemalpaşa Belediyesi Hizmet Masaları ile Kültür İşleri Müdürlüğüne yemek tarifi ve bilgisi, ikamet belgesi ve nüfus cüzdanı fotokopisiyle başvurarak kayıtlarını yaptırabilecekler.


3 ana kategoride gerçekleştirilen yarışmada dereceye girenlere çeşitli hediyelerin yanı sıra birinciye 500, ikinciye 400,, üçüncüye 300 lira para ödülü verilecek. - BURSA

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
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