Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika

Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor

16.02.2021 14:22
Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor, System.String[]

Mustafakemalpaşaspor Belediye, sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor.

Mustafakemalpaşaspor Belediye, sezon öncesinde hazırlıklarına devam ediyor. 15 Şubat'ta açılan transfer sezonu ile birlikte şu anda 32 futbolcu ile antrenman yapan Mustafakemalpaşaspor'da kadro belirlenmeye çalışılıyor.

Geçtiğimiz haftalarda antrenmanlara başlayan Mustafakemalpaşaspor, 1.5 günlük aranın ardından bu sabah yeniden top başı yaptı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Mustafakemalpaşaspor Belediye Teknik Direktörü Savaş Akgün, "2 haftalık süreçte takım önemli ölçüde yol kat etti. Şu anda denemek için davet ettiğimiz futbolcular dahil 32 kişi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Transfer sezonu açıldı ve kadromuz şekillenmeye başladı. Futbolcuların durumunu daha iyi görebilmek adına hazırlık maçları yapacağız ve bu maçlar ile birlikte form durumumuzu daha net bir şekilde görebileceğiz. Takımızdan ayrılanlar ve eksiklerimize göre yeni transferler olacak." dedi. Futbolcular yoğun kar yağışı altında yapılan antrenmanda kondisyon çalışması ve koşu yaparak idmanı noktaladı. - BURSA

Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor
Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor
Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor
Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor
Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor
Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor

Transfer, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Mustafakemalpaşaspor hazırlıklarına devam ediyor - Son Dakika Spor


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