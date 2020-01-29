Mustafapaşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı - Son Dakika

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Mustafapaşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı
6 saat önce
Mustafapaşa Mahallesi'nde bir binada vatandaşlar eşyalarını çıkarmaya çalışırken binanın sallandığını söyleyerek panik yaşadı.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:48 Kaynak: AA
Mustafapaşa Mahallesi'nde bir binada vatandaşlar eşyalarını çıkarmaya çalışırken binanın sallandığını söyleyerek panik yaşadı. Vatandaşlar binadan güvenli bir şekilde çıkarıldı
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