Mustafapaşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafapaşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı - Son Dakika

Mustafapaşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı

6 saat önce

Mustafapaşa Mahallesi'nde bir binada vatandaşlar eşyalarını çıkarmaya çalışırken binanın sallandığını söyleyerek panik yaşadı.

Mustafapaşa Mahallesi'nde bir binada vatandaşlar eşyalarını çıkarmaya çalışırken binanın sallandığını söyleyerek panik yaşadı. Vatandaşlar binadan güvenli bir şekilde çıkarıldı

Mustafapaşa Mahallesi'nde binadan eşya çıkarılırken panik yaşandı

Mustafapaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:48 Kaynak: AA
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