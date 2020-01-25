Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi - Son Dakika

Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi

6 saat önce

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta AFAD ekipleri tarafından emniyet birimlerine teslim edildi.

Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta AFAD ekipleri tarafından emniyet birimlerine teslim edildi.

Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi

Mustafapaşa, Elazığ, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan deprem sonrası ilk açıklama: 22 kaybımız var
Deprem bölgesine giden Yusuf Güney, esnafa isyan etti: Adam fırsatçılıktan ölecek Beşiktaş'tan taraftarlarına Elazığ'daki deprem için yardım çağrısı 70 yaşındaki Ali yılmaz enkaz başında oğlu gelini ve torunlarını çıkarılmasını bekliyor

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.01.2020 18:00:03. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]