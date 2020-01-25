Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi - Son Dakika

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Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta emniyet birimlerine teslim edildi
6 saat önce
Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta AFAD ekipleri tarafından emniyet birimlerine teslim edildi.
Haber Yayın Tarihi: 25.01.2020 11:40 Kaynak: AA
Elazığ Mustafapaşa Mahallesi'nde enkazdan çıkarılan çanta AFAD ekipleri tarafından emniyet birimlerine teslim edildi.
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