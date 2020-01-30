Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı - Son Dakika

Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı

6 saat önce

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım için seferber olan Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırı yola çıktı.

Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı, System.String[]

Elazığ'da meydana gelen depremin ardından bölgeye yardım için seferber olan Mustafakemalpaşa Belediyesi'nin hazırladığı yardım tırı yola çıktı.


Mustafakemalpaşa Belediyesinin başlattığı yardım kampanyasına destek olan vatandaşlar, depremzedeler için adeta bir biriyle yarıştı. Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türkiye genelinde başlatılan yardım kampanyasına Mustafakemalpaşlılar da sessiz kalmadı. Mustafakemalpaşa genelinde toplanan yardımlar Elazığ'daki vatandaşlara ulaştırılmak üzere yola çıktı.


Bot, giyim eşyası, battaniye, ısıtıcı, çocuk bezi ve kuru gıda gibi acil ihtiyaç malzemelerinden oluşan yardımlar Mustafakemalpaşalılar tarafından tıra yüklendi. Adnan Menderes Meydanından hareket eden yardım tırını Belediye Başkanı Mehmet Kanar uğurlarken, Mustafakemalpaşalıların yardımseverliğini bir kez daha gösterdiğini vurgulayarak felaketler sadece bizde değil yabancı ülkelerde de olsa halkın yine yardım elini uzatacağını söyledi.


Türkiye'nin genel olarak fay hatları üzerinde olduğuna işaret eden Başkan Mehmet Kanar, "Gerekli önlemleri almalı ve ona göre yaşamalıyız. Bir daha böyle felaketlerin yaşanmamasını dilerken, depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifalar diliyorum. Yardımsever halkımıza bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi. - BURSA

Mustafakemalpaşa, Türkiye, Elazığ, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:29 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıkım sırasında Atatürk resmini fark eden ekipler, çalışmayı durdurdu
Berna Laçin, deprem paylaşımı sonrası iş anlaşmasının feshedildiğini yalanladı Son Dakika: Elazığ'da yıkılan her bina için yedi farklı soruşturma başlatıldı ABD'den İdlib'teki son duruma ilişkin açıklama: 700 bin kişi Türkiye sınırına hareket etti

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2020 16:50:19. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Mustafkemalpaşa'dan Elazığ'a yardım tırı yola çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]