Müstakbel büyükelçi: Türkiye'ye baskı yapacağım
51 dakika önce
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olması beklenen Satterfield, S-400 konusunda, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" dedi.
ABD
Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 07:59
'nin Türkiye
Büyükelçisi olması beklenen Satterfield, S-400 konusunda, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" dedi.
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