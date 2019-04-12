Son Dakika Haberleri: Müstakbel büyükelçi: Türkiye'ye baskı yapacağım

Müstakbel büyükelçi: Türkiye'ye baskı yapacağım

51 dakika önce

ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olması beklenen Satterfield, S-400 konusunda, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" dedi.

Müstakbel büyükelçi: Türkiye'ye baskı yapacağım, System.String[]
ABD'nin Türkiye Büyükelçisi olması beklenen Satterfield, S-400 konusunda, "Onaylanırsam, Türkiye'ye doğru stratejik kararı vermesi için baskı yapacağım" dedi.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 12.04.2019 07:59 
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Ekonomi
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