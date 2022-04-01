Müstakil bir evde çıkan yangında hayatını kaybeden 3 yaşındaki çocuktan geriye birkaç oyuncak kaldı - Son Dakika

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Erdemli ilçesinde Orhan Güler'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının bir anda büyümesiyle birlikte çevredekiler durumu fark edip itfaiye ekiplerine haber verdi.

3 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelerek yangına müdahale etti, içerde bulunan 3 yaşındaki Enes Güler, baygın olarak dışarı çıkartıldı. Çocuk, hazır bekletilen ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yarım saat yapılan müdahaleye rağmen küçük Enes, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

"ÇOK DUMAN OLDUĞU İÇİN İÇERİ GİREMEDİK"

Dumandan zehirlenerek yaşamını yitiren çocuğun ailesi ise hastane önünde göz yaşı döktü. Yangınla ilgili bilgi veren mahalle muhtarı Rüstem Koç, "Yangına komşularla birlikte vardık çok duman olduğu için içeri giremedik. Bir süre sonra itfaiye ekibi geldi mahsur kalan çocuğu çıkardı, ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne yolladık. Yangının elektrikten çıkma ihtimali olduğu söylendi" dedi.

Öte yandan polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme yaptığı soruşturmanın sürdüğü kaydedildi.