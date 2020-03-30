Müstakil ev alev alev yandı... Vatandaşlar hortumlar müdahale etmeye çalıştı - Son Dakika

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Müstakil ev alev alev yandı... Vatandaşlar hortumlar müdahale etmeye çalıştı
15 dakika önce
Müstakil ev alev alev yandı.
Müstakil ev alev alev yandı... Vatandaşlar hortumlar müdahale etmeye çalıştı
-Ev kullanılamaz hale geldi
KÜTAHYA - Kütahya'nın Domaniç ilçesi Domurköy'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi.
Edinilen bilgiye göre, İlçeye bağlı Domurköy'de Kadriye Kardaş'a ait evde yangın çıktı. Yangın, kısa sürede evi kullanılamaz hale getirdi. Yangına, Domaniç Belediyesi ve Çukurca Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
Nedeni henüz tespit edilemeyen yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 12:26 Kaynak: İHA
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