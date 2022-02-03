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Müstakil ev cayır cayır yandı - Son Dakika

Müstakil ev cayır cayır yandı

03.02.2022 15:43
Müstakil ev cayır cayır yandı

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen yangında, müstakil bir ikamet küle döndü.

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde meydana gelen yangında, müstakil bir ikamet küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kapukaya Mahallesi'ndeki müstakil bir ikamette bilinmeyen nedenden dolayı yangın çıktı. Yangının büyümesi ile evin etrafını alevler sararken haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin çalışmaları ile kontrol altına alındı. Çıkan yangında yaralanan olmazken, ikamette maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Müstakil ev cayır cayır yandı
Müstakil ev cayır cayır yandı
Müstakil ev cayır cayır yandı

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Kayseri, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müstakil ev cayır cayır yandı - Son Dakika


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