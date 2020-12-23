Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi - Son Dakika

Müstakil ev yangında kullanılamaz hale geldi
23.12.2020 20:22
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
AYDIN'ın Efeler ilçesinde, müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Olayda yaralanan olmazken ev kullanılmaz hale geldi.
Yangın, saat 18.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi 2025 Sokak'ta tek katlı müstakil evde çıktı. Beytullah Aybi'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun uğraşları sonucu yangın kontrol altına alınırken, ev kullanılamaz hale geldi. Yangının, çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.
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