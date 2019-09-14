Son Dakika Haberleri: Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü

55 dakika önce

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.

Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü, System.String[]

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde müstakil bir evde çıkan yangını, itfaiye ekipleri büyümeden söndürdü.


Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Talatpaşa mahallesinde meydana gelen olayda, müstakil bir evde henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri de çıkan yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesi ile büyümeden söndürüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kocasinan, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 14.09.2019 01:47 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


İstanbul'da şiddetli rüzgar, dalları ağaçtan söktü
Ortaca'da çıkan orman yangınına 9 helikopterle müdahale ediliyor Şişli'de 9 katlı iş merkezinde korkutan yangın: Dumanlar caddeyi kapladı Şehit oğlunun mezarını ziyarete giden baba, kazada hayatını kaybetti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.9.2019 14:42:12. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Müstakil evde çıkan yangın büyümeden söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]