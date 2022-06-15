Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Akdere Mahallesi'nde bulunan müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ve güvenlik güçleri sevk edildi.

Kaynak: İHA

Tomarza, Kayseri, İtfaiye, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Müstakil evde çıkan yangın itfaiye tarafından söndürüldü - Son Dakika

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